Декабрь, 04 в 20:46

В Украине остается сложная ситуация с электроснабжением после ракетных атак, поэтому в разных областях вводятся графики отключения света.

Они будут действовать, пока не будет заменено оборудование – на это может уйти до шести месяцев, утверждают эксперты по энергетике.

Харьковская область

График отключений света будет действовать, в частности, в Харьковской области с 5 до 11 декабря. В графике почасовых отключений есть 12 очередей:

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1 очередь 15:00 — 18:00;

2 очередь 17:00 — 20:00;

3 очередь 18:00 — 21:00;

4 очередь 19:00 — 22:00;

5 очередь 07:00 — 10:00;

6 очередь 08:00 — 11:00;

7 очередь 09:00 — 12:00;

8 очередь 10:00 — 13:00;

9 очередь 11:00 — 14:00;

10 очередь 12:00 — 15:00;

11 очередь 13:00 — 16:00;

12 очередь 14:00 — 17:00.

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Львовская область

Во Львовской области действуют три очереди ограничения электроснабжения, говорится на сайте Львовоблэнерго. В сообщении отмечают, что свет будут подавать дважды в сутки по четыре часа (всего потребители будут около восьми часов с электричеством).

Однако в другие часы дня и ночи могут быть перерывы в электроснабжении. Подробный график отключения света по адресу во Львовской области можно просмотреть по ссылке.

Тернопольская область

Энергетики поделили потребителей на три группы, которым будут поочередно подавать электроснабжение в Тернопольской области. Стабилизационные ограничения действуют в режиме четыре спустя восемь часов.

То есть у людей будет свет четыре часа, а восемь часов оставаться без него. Однако соответствующие меры будут вводиться при необходимости сбалансировать энергосистему.

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Днепропетровская область

Отключения света временно действуют и в Днепропетровской области, однако их применяют для стабилизации напряжения в энергосистеме. На сайте ДТЭК Днепровские электросети можно ввести название своего населенного пункта и посмотреть график отключения света по конкретному адресу.

В компании отмечают, что стабилизационные отключения совершаются только после распоряжения государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго.

Запорожская область

В Запорожской области потребители поделены на три очереди, которым выключают свет по графику. В ОАО Запорожьеоблэнерго отмечают, что продолжительность отключения – 3-4 часа, при температуре внешней среды ниже -10°C – не более двух часов.

После истечения этого периода времени первая очередь потребителей включается, а исключается – вторая. В таком же порядке и с таким же интервалом происходит включение второй и отключение третьей очереди. Это будет до тех пор, пока не стабилизируется единая энергосистема.

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Закарпатская область

Закарпатьеоблэнерго уже обнародовало график отключения света, однако в некоторых регионах могут действовать локальные аварийные ограничения. В этовремя может не быть электроснабжения, пока энергетикам не удастся снизить напряжение в системе.

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Другие области

В других областях также действуют ограничения электроснабжения, и в то же время они могут быть нестабильными из-за необходимости стабилизировать энергосистему. Военные администрации предупреждают граждан, чтобы они имели с собой заряженный павербанк или другие приборы.