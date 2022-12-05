Ніякого комерційного експорту, Україна не продає електроенергію – Yasno
Україна продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, а не продавати електроенергію партнерам.
Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.
– І тут я хочу розвіяти зрадоньку, що Україна продає електроенергію. Ми не експортуємо електроенергію, – написав він.
Також гендиректор пояснює скріншоти з сайту ENTSO-E, на яких видно, що експорт є:
– На сайті entsoe.eu є дашборд із вкладкою Scheduled Commercial Exchanges, тобто комерційні поставки. Там в Україні і на імпорт, і на експорт – нічого. Також є вкладка Cross-Border Physical Flow, де є результат балансування систем. Наприклад, Україна отримує якісь обсяги електроенергії від систем європейських країн і віддає ті ж самі обсяги у системи європейських країн відповідно балансуючи їх, – інформує він.
За словами Коваленко, учора Словаччина віддала в Україну з 12 до 1 години ночі 282 МВт, а Румунії – 201 МВт.
– Є ще Молдова, яка передає нам, а ми від неї – передаємо Угорщині. Як частина європейської енергосистеми. Тобто ніякого комерційного експорту, Україна не продає електроенергію, – зазначає він.
Крім того, Коваленко повідомив, що на цих вихідних у Києві максимальне споживання електроенергії становило 1089 МВт.
– На вихідних Київ зазвичай споживає менше, ніж у будні, і сьогодні максимальне споживання становило 1089 МВт. Дефіцит був незначним, близько 170 МВт. Це хороший знак, – написав він у Facebook.
Коваленко зазначив, що до атак 23 листопада дефіцит в енергосистемі був пов’язаний в основному з мережами, особливо для центрального регіони.
– Після атак 23 листопада додався ще й генераційний, наші електростанції не виробляли достатньо енергії. Але енергетикам вдалося підключити в систему новий об‘єм потужності – додаткові блоки атомної та теплової генерації, так що є змога повернутися до стабілізаційних графіків у Києві. У деяких регіонах це уже зробили, – повідомив Коваленко.
Також, за його словами, вдалося відновити декілька ліній і підстанцій. Це означає, що мережеві обмеження знижені, електроенергію можна ефективно доставляти до більшої кількості клієнтів.
– Зараз ми повернемося до графіків, але варто зважати, що від них можуть бути незначні відхилення для балансування. Тому прошу набратися терпіння, енергетики працюють на максимум. Переконаний, ми вийдемо із цієї ситуації переможцями, як і з усієї війни! – зазначив гендиректор.