Ніякого комерційного експорту, Україна не продає електроенергію – Yasno

Грудень, 04 в 23:09

Україна продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, а не продавати електроенергію партнерам.

Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

– І тут я хочу розвіяти зрадоньку, що Україна продає електроенергію. Ми не експортуємо електроенергію, – написав він.

Також гендиректор пояснює скріншоти з сайту ENTSO-E, на яких видно, що експорт є:

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– На сайті entsoe.eu є дашборд із вкладкою Scheduled Commercial Exchanges, тобто комерційні поставки. Там в Україні і на імпорт, і на експорт – нічого. Також є вкладка Cross-Border Physical Flow, де є результат балансування систем. Наприклад, Україна отримує якісь обсяги електроенергії від систем європейських країн і віддає ті ж самі обсяги у системи європейських країн відповідно балансуючи їх, – інформує він.

За словами Коваленко, учора Словаччина віддала в Україну з 12 до 1 години ночі 282 МВт, а Румунії – 201 МВт.

– Є ще Молдова, яка передає нам, а ми від неї – передаємо Угорщині. Як частина європейської енергосистеми. Тобто ніякого комерційного експорту, Україна не продає електроенергію, – зазначає він.

Крім того, Коваленко повідомив, що на цих вихідних у Києві максимальне споживання електроенергії становило 1089 МВт.

– На вихідних Київ зазвичай споживає менше, ніж у будні, і сьогодні максимальне споживання становило 1089 МВт. Дефіцит був незначним, близько 170 МВт. Це хороший знак, – написав він у Facebook.

Коваленко зазначив, що до атак 23 листопада дефіцит в енергосистемі був пов’язаний в основному з мережами, особливо для центрального регіони.

– Після атак 23 листопада додався ще й генераційний, наші електростанції не виробляли достатньо енергії. Але енергетикам вдалося підключити в систему новий об‘єм потужності – додаткові блоки атомної та теплової генерації, так що є змога повернутися до стабілізаційних графіків у Києві. У деяких регіонах це уже зробили, – повідомив Коваленко.

Також, за його словами, вдалося відновити декілька ліній і підстанцій. Це означає, що мережеві обмеження знижені, електроенергію можна ефективно доставляти до більшої кількості клієнтів.