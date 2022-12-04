РФ использует на Востоке Украины запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты К-51 – ВМС ВСУ

Декабрь, 04 в 14:53

Государство-террорист Российская Федерация использует на Востоке Украины запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты К-51.

Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает ВМС ВСУ.

– Хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать врагу.

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– К каким бы террористическим методам ни прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать. Слава защитникам Украины! – резюмировали в ВМС.

Источник: ЗСУ