Октябрь, 04 в 17:23

Согласно Международному гуманитарному праву, существует список оружия, которое нельзя использовать во время войны.

Запрет касается и других средств, применяемых вооруженными силами в войне для победы над противником.

Какие виды оружия запрещает использовать МГП — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Какое оружие и средства ведения войны запрещает МГП

Зажигательные и разрывные пули. Их характеризует низкое пробивное действие, однако если эта пуля попадет в тело без бронежилета, она нанесет большие повреждения в мягких тканях. Поэтому такой вид боеприпасов МГП признает негуманным. Это касается также пуль, которые переворачиваются или сплющиваются в теле человека.

МГП запрещает снаряды массой до 400 г, разрывные или со взрывчатым (воспламеняющимся) веществом.

Запрет касается и химического оружия. Нельзя использовать ядовитые, удушающие и другие газы, жидкости и процессы.

Под запретом биологическое и токсинное оружие.

Любой вид оружия, действие которого заключается в нанесении поражения осколками. Это могут быть мелкие пластмассовые куски, деревянные кусочки или стекло, которые невозможно обнаружить в теле даже под рентгеновскими лучами.

МГП запрещает использование лазерного оружия, назначаемого для слепоты человека, не пользующегося оптическими приборами.

Под запретом – негативное влияние на природу, которое несет длительные и чрезмерные последствия вреда для нее.

Запрещено использовать мины-ловушки против гражданского населения.

Какое оружие запрещает МГП: можно ли использовать ядерное

МГП запрещает или разрешает в ограниченном применении зажигательные средства против гражданских людей (объектов, лесов и других растительных покровов).

Конвенции гуманитарного права запрещают как применение, так и производство соответствующих видов оружия.

Согласно им, все имеющиеся запасы химического и биологического оружия должны быть уничтожены в оговоренные сроки.

В международном праве прямого запрета на применение ядерного оружия нет.

Именно поэтому ядерные государства обосновывают правомерность его использования для осуществления права на коллективную и индивидуальную самооборону во время ответного ядерного удара.

Однако в МГП прописаны определенные нормы о запрещении средств и методов ведения войны, которые вызывают чрезмерные разрушения, нормы о защите гражданского населения во время войны и т.п., положения, которые косвенно могут быть применены и к ядерному оружию.

Поэтому считают обоснованным принадлежность ядерного оружия к запрещенным средствам и методам ведения войны.