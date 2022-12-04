РФ використовує на Сході України заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51 – ВМС ЗСУ

Грудень, 04 в 14:53

Держава-терорист Російська Федерація використовує на Сході України заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51.

Про це у неділю, 4 грудня, повідомляє ВМС ЗСУ.

– Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на Сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту, – розповіли в пресслужбі відомства.

Однак, як зазначається, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти ворогу.

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– До яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати. Слава захисникам України! – резюмували у ВМС.

Джерело: ЗСУ