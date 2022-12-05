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Факты / Україна

Принять могут уже 12 декабря: Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против РФ, который могут принять уже через неделю.

Об этом в Twitter сообщил специальный корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, который находится в Брюсселе.

— Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о 9-м пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (снова). Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря, — написал Джозвяк.

Напомним, что последний пакет санкций против РФ был принят два месяца назад. Польша и страны Балтии, которые прислали свои проекты ограничений в Комиссию несколько недель назад, призвали к быстрой работе над следующим пакетом.

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Среди их предложений есть в частности запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, запрет на экспорт всех беспилотников включая гражданские и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из России и продажа недвижимости россиянам.

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