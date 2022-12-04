Грудень, 04 в 9:34

Минулої доби українські військові вдало збили ворожий одномісний штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник типу Орлан-10.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ще три удари наші воїни завдали по позиціях зенітно-ракетних комплексів російського ворога.

Зараз дивляться

Крім того, українські артилеристи за минулу добу завдали вогневого ураження по двох пунктах управління, складу боєприпасів, трьох районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по району зосередження засобів артилерії окупантів.

За уточненою інформацією, у період з 28 до 30 листопада до лікарень тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей доправили понад 230 загиблих російських загарбників та близько 70 поранених.

2 грудня до місцевої лікарні Мелітополя також привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.