Воїни ЗСУ минулої доби збили штурмовик Су-25 та знищили три райони базування окупантів
Минулої доби українські військові вдало збили ворожий одномісний штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник типу Орлан-10.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ще три удари наші воїни завдали по позиціях зенітно-ракетних комплексів російського ворога.
Крім того, українські артилеристи за минулу добу завдали вогневого ураження по двох пунктах управління, складу боєприпасів, трьох районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по району зосередження засобів артилерії окупантів.
За уточненою інформацією, у період з 28 до 30 листопада до лікарень тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей доправили понад 230 загиблих російських загарбників та близько 70 поранених.
2 грудня до місцевої лікарні Мелітополя також привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.