Украинские минометчики накрыли огнем грузовики оккупантов: в ВСУ показали видео

Декабрь, 03 в 23:00

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли точные удары по двум российским грузовикам, в результате чего они вспыхнули и полностью сгорели.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ поделились видеозаписью, где можно заметить, как горят автомобили оккупантов, атакованные точным огнем.

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— Минометчики точными ударами уничтожают оккупантские грузовики, — говорится в сообщении СтратКом ВСУ.

На видеозаписи можно увидеть, что снаряд попал рядом с грузовиками, которые позже загорелись и были уничтожены.

Ранее украинские пограничники уничтожили здание, в котором скрывались оккупанты. Солдат Российской Федерации накрыли из миномета в Донецкой области.

Украинские защитники устроили засаду возле подбитого ими танка противника и уничтожили другую российскую боевую машину.