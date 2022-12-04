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Факты / Україна

ВСУ завершили последнюю серию учений в Британии в этом году – Генштаб

Анастасия Гевко, редактор ленты
Українські військові
Фото: Depositphotos

Последняя серия учений украинских военных в этом году в Великобритании уже завершена. Возобновление учебной программы запланировано на январь 2023 года.

Об этом на странице Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

– В Великобритании завершилась последняя серия тренировок в 2022 году, которые проводили с середины лета инструкторы Вооруженных сил Канады Операции UNIFIER UK в тесной координации с армией Британии, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные научились оказывать первую медицинскую помощь, стрелять, распознавать взрывные угрозы и вести бой как в городских условиях, так и в окопах.

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В Генштабе добавили, что в следующем году тренировки украинских защитников продолжатся.

– В рамках операции UNIFIER, канадской военной миссии по обучению и развитию потенциала в Украине, Вооруженные силы Канады пришлют в Соединенное Королевство более 220 военнослужащих, большинство из которых будут работать инструкторами, при поддержке подразделения командования и управления, для начального развертывания примерно четыре месяца, – рассказали в Генштабе.

Ранее сообщалось об обучении украинских войск в Польше в рамках миссии ЕС.

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Источник: Генштаб ВСУ
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