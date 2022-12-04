Грудень, 04 в 17:20

Остання цьогорічна серія навчань українських військових у цьому році у Великій Британії уже завершена. Відновлення навчальної програми заплановане на січень 2023 року.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

– У Великій Британії завершилася остання серія тренувань у 2022 році, які проводили із середини літа інструктори Збройних сил Канади Операції UNIFIER UK у тісній координації з армією Британії, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські військові навчились надавати першу медичну допомогу, стріляти, забезпечувати та розпізнавати вибухові загрози та вести бій як у міських умовах, так і в окопах.

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У Генштабі додали, що наступного року тренування українських захисників продовжаться.

– У рамках операції UNIFIER, канадської військової місії з навчання та розбудови потенціалу в Україні, Збройні сили Канади надішлють до Сполученого Королівства більше 220 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами, за підтримки підрозділу командування та управління, для початкового розгортання приблизно чотири місяці, – розповіли у Генштабі.

Раніше повідомлялось про навчання українських військ у Польщі в рамках місії ЄС.