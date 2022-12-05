На Харківщині та Полтавщині працює ППО
Вибухи, які можуть чути жителі Полтавської та Харківської областей – це робота нашої ППО.
Наразі у більшості областей України оголошена повітряна тривога через загрозу масованого ракетного удару з боку РФ.
Попередньо, нашим Повітряним силам вдалося збити кілька ракет.
Зараз дивляться
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО.
У Черкаській та Вінницькій областях також є загроза ракетних ударів, про що попереджають представники місцевої влади.
Про звуки, схожі на вибухи, повідомляють у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Фото: Повітряні Сили ЗСУ