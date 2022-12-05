Грудень, 05 в 13:47

Вибухи, які можуть чути жителі Полтавської та Харківської областей – це робота нашої ППО.

Наразі у більшості областей України оголошена повітряна тривога через загрозу масованого ракетного удару з боку РФ.

Попередньо, нашим Повітряним силам вдалося збити кілька ракет.

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Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО.

У Черкаській та Вінницькій областях також є загроза ракетних ударів, про що попереджають представники місцевої влади.

Про звуки, схожі на вибухи, повідомляють у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ