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Факти / Україна

На Харківщині та Полтавщині працює ППО

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ППО працює

Вибухи, які можуть чути жителі Полтавської та Харківської областей – це робота нашої ППО.

Наразі у більшості областей України оголошена повітряна тривога через загрозу масованого ракетного удару з боку РФ.

Попередньо, нашим Повітряним силам вдалося збити кілька ракет.

Зараз дивляться

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО.

У Черкаській та Вінницькій областях також є загроза ракетних ударів, про що попереджають представники місцевої влади.

Про звуки, схожі на вибухи, повідомляють у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Запорізькій областях.

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На Дніпропетровщині чути вибухи – попередньо працює ППО

Фото: Повітряні Сили ЗСУ

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