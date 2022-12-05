Декабрь, 05 в 15:37

Во время очередной ракетной атаки по территории Украины, 5 декабря 2022 года, оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-22, которые несут ракеты Х-22.

Х-22 Буря — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и площадных целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Примерная оценочная стоимость ракеты Х-22 — порядка $300-500 тыс. Тактико-технические характеристики:

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высота полета: 11,5 -12,5 км;

стартовая масса: 5 635 кг;

скорость полета: 3,5 маха;

дальность стрельбы: 140-300 км;

высота применения: 10 км.

Создание авиационного ракетного комплекса К-22 на базе сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 со сверхзвуковой крылатой ракетой большой дальности Х-22 Буря началось еще в 1958 году.

Первые опытные образцы изготовлены в 1962 году заводом № 256 ГКАТ в Дубно (с 1966 года — Дубненский машиностроительный завод).

Первый пуск ракеты Х-22 в штатном режиме состоялся 2 ноября 1963 года. Из-за частых отказов аппаратуры испытания ракеты затянулись на несколько лет, поскольку в 1965 году у ВВС имелось 105 самолетов Ту-22 разных модификаций и ни одного ракетоносца. Но перспективную ракету стремились получить любой ценой.

В техническом плане подготовка ракеты к применению трудоемка и чрезвычайно опасна из-за использования высокотоксичных компонентов ракетного топлива. Экипировка техников-ракетчиков включает защитный спецкостюм из толстой резины и изолирующий противогаз.

При выполнении заправки принимаются серьезные меры предосторожности — в режиме готовности находится аварийная команда.

В строевых частях стараются избегать заправлять ракеты даже во время учений, если не ожидается реальных пусков. Поэтому был разработан и серийно выпускался имитатор ракеты Х-22 — І-098 для тренировки летных экипажей.

Впрочем, имитаторов тоже критически не хватало. Поэтому в полках практиковалось использование боевых ракет со снятым нижним килем. На них наносили красную надпись Учебная и для реальных пусков не использовали.

Днем 5 декабря 2022 года российские оккупанты запустили ракеты Х-22 с бомбардировщика Ту-22 в направлении Кривого Рога. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

— Ракеты в воздухе. Плюс риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22 в нашу сторону. Остаемся в укрытиях, — написал Вилкул в Telegram.

Известно, что основное вооружение бомбардировщика Ту-22 – противокорабельная гиперзвуковое крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, которая способна сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной до 12 м.