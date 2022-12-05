РФ сменила тактику на Востоке Украины – командующий Сырский

Декабрь, 05 в 15:50

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия изменила тактику на Востоке Украины – число авиационных и ракетных ударов на Донбассе увеличилось.

Об этом Сырский рассказал во время телемарафона.

– На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика, как мы наблюдаем, изменилась с назначением Суровикина (нового российского командующего по войне против Украины. – Ред.). Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов, – заявил он.

Александр Сырский добавил, что в военном плане Бахмут не имеет особого стратегического значения, однако он имеет психологический вес.

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– После ряда потерь – Херсон и часть области, Киевщина, Харьковская область — для россиян Бахмут символичен. Поэтому они пытаются любым способом взять этот город, прорвать оборону и таким образом мотивировать личный состав. Цель прорвать Бахмутское направление враг поставил еще несколько месяцев назад – за все это время, несмотря на все усилия, он прошел максимум на 5 км, – резюмировал командующий.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили российские атаки на Донбассе, в том числе – в районе Бахмута.

Фото: Сухопутные войска ВСУ