Россия добивает ракеты до ноля, осталось на несколько атак — Буданов

Декабрь, 06 в 14:32

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Россия добивает свои запасы ракет до полного ноля, а хватит их еще на несколько массированных атак.

– Запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к концу. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до ноля. Что в принципе очень плохо для самой России, – объяснил он в эфире телемарафона.

В то же время, по его словам, Россия продолжает производство новых ракет, однако оно очень мизерное по сравнению с тем количеством вооружения, которое она использует при атаках на Украину.

Он напомнил о статистике, недавно приведенной главой Минобороны Алексеем Резниковым по поводу остатков ракетных запасов РФ, и считает, что их осталось еще на несколько масштабных атак – “и они выйдут в полный ноль”.

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– Как мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения, – добавил глава военной разведки.

Он также подчеркнул, что Иран до сих пор не предоставил России ни одной баллистической ракеты.

5 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины.

Россияне выпустили 70 ракет, в частности Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и Калибры. Более 60 из них уничтожили подразделения противовоздушной обороны Сил обороны Украины.