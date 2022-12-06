Росія добиває ракети до нуля, лишилося на кілька атак – Буданов

Грудень, 06 в 14:32

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Росія добиває свої запаси ракет до повного нуля, а вистачить їх ще на кілька масованих атак.

– Запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Росії, – пояснив він в ефірі телемарафону.

Водночас, за його словами, Росія продовжує виробництво нових ракет, проте воно дуже мізерне порівняно з тією кількістю озброєння, яке вона використовує під час атак по Україні.

Він нагадав про статистику, нещодавно наведену главою Міноборони Олексієм Резніковим щодо залишків ракетних запасів РФ, і вважає, що їх лишилося ще на кілька масштабних атак – “і вони вийдуть в повний нуль”.

Зараз дивляться

– Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння, – додав глава військової розвідки.

Він також наголосив, що Іран досі не надав Росії жодної балістичної ракети.

5 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України.

Росіяни випустили 70 ракет, зокрема Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П та Калібри. Понад 60 із них знищили підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони України.