Декабрь, 06 в 18:08

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с молдовской коллегой Натальей Гаврилицей.

— Мирное будущее Украины и Молдовы зависит от победы над российским агрессором. Полномасштабная война радикально изменила ситуацию в регионе. Ее последствия ощутимы ежедневно во всей Европе и никто не чувствует себя, к сожалению, безопасно. В частности, вчера во время очередной массированной атаки молдовская энергосистема подверглась колоссальным перегрузкам. Это будет повторяться снова и снова, пока не преодолеем врага и не освободим украинские земли и не заставим Россию ответить за свои преступления, — сказал Шмыгаль на брифинге по результатам встречи.

Он сообщил, что 80 тысяч украинцев выехали в Молдову, чтобы защитить себя и родных от войны.

В результате сегодняшних переговоров между правительствами двух стран достигнут ряд договоренностей.

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— Будем наращивать и углублять наше сотрудничество в борьбе с российской пропагандой для защиты энергетической безопасности наших государств, в области логистики и в сфере торгово-экономического партнерства. Продолжаем снимать административные и процедурные барьеры для свободного движения людей и товаров между нашими странами. Рассчитываем до середины 2023 года подписать соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе и расширить наши совместные логистические возможности, — сообщил глава Кабмина Украины.

По его словам, сейчас активизируется формат диалога в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Для этого в 2023 году запланировано проведение встречи руководителей правительств трех государств.

Также Украина и Молдова создают двустороннюю рабочую группу для координации и интеграции Украины и Молдовы в ЕС.

— Мы готовы предоставить молдовским партнерам всестороннюю экспертную поддержку, чтобы Молдова успешно выполнила все рекомендации Еврокомиссии, — отметил Шмыгаль.

Кроме этого, украинский премьер-министр рассказал о планах обеспечить трансляцию украинского телемарафона Единые новости на молдовском телевидении. Это позволит эффективнее бороться с российскими фейками и дезинформацией, подчеркнул он.

Руководители правительств двух стран договорились, что 2023-й станет годом украинской культуры в Молдове.

Еще Украина и Молдова рассматривают возмможность сотрудничества в вопросах противовоздушной обороны. Кроме того, правительства планируют улучшить пограничный контроль и поддерживать диалог в сфере безопасности.

Напомним, во время ракетной атаки РФ по Украине 5 декабря на территорию Молдовы упала ракета.