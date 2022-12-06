Співпраця у сфері безпеки й трансляція телемарафону: про що домовились прем’єри України та Молдови
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з молдовською колегою Наталією Гаврилицею.
– Мирне майбутнє України і Молдови залежить від перемоги над російським агресором. Повномасштабна війна радикально змінила ситуацію в регіоні. Її наслідки відчутні щоденно у всій Європі, і ніхто не почувається, на жаль, безпечно.
Зокрема, вчора під час чергової масованої атаки молдовська енергосистема зазнала колосальних перевантажень. Це буде повторюватись знову і знову, аж поки не подолаємо ворога і не звільнимо українські землі та не змусимо Росію відповісти за свої злочини, – сказав Шмигаль на брифінгу за результатами зустрічі.
Він повідомив, що 80 тис. українців виїхали до Молдови, аби захистити себе та рідних від війни.
У результаті сьогоднішніх переговорів між урядами двох країн досягнена низка домовленостей.
– Будемо нарощувати і поглиблювати нашу співпрацю в боротьбі з російською пропагандою для захисту енергетичної безпеки наших держав, у галузі логістики та у сфері торгово-економічного партнерства.
Продовжуємо знімати адміністративні та процедурні бар’єри для вільного руху людей і товарів між нашими країнами. Розраховуємо до середини 2023 року підписати угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні та розширити наші спільні логістичні можливості, – повідомив глава Кабміну України.
За його словами, зараз активізується формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього у 2023 році заплановано проведення зустрічі керівників урядів трьох держав.
Також Україна та Молдова створюють двосторонню робочу групу для координації та інтеграції України та Молдови до ЄС.
– Ми готові надати молдовським партнерам всебічну експертну підтримку, аби Молдова успішно виконала всі рекомендації Єврокомісії, – зазначив Шмигаль.
Крім цього, український прем’єр-міністр розповів про плани забезпечити трансляцію українського телемарафону Єдині новини на молдовському телебаченні. Це дозволить ефективніше боротися з російськими фейками та дезінформацією, підкреслив він.
Керівники урядів двох країн домовились, що 2023-й стане роком української культури в Молдові.
Ще Україна та Молдова розглядають можливість співробітництва у питаннях протиповітряної оборони. Крім того, уряди планують покращити прикордонний контроль та підтримувати діалог у сфері безпеки.
Нагадаємо, під час ракетної атаки РФ по Україні 5 грудня на територію Молдови впала ракета.