Грудень, 06 в 18:08

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з молдовською колегою Наталією Гаврилицею.

– Мирне майбутнє України і Молдови залежить від перемоги над російським агресором. Повномасштабна війна радикально змінила ситуацію в регіоні. Її наслідки відчутні щоденно у всій Європі, і ніхто не почувається, на жаль, безпечно. Зокрема, вчора під час чергової масованої атаки молдовська енергосистема зазнала колосальних перевантажень. Це буде повторюватись знову і знову, аж поки не подолаємо ворога і не звільнимо українські землі та не змусимо Росію відповісти за свої злочини, – сказав Шмигаль на брифінгу за результатами зустрічі.

Він повідомив, що 80 тис. українців виїхали до Молдови, аби захистити себе та рідних від війни.

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У результаті сьогоднішніх переговорів між урядами двох країн досягнена низка домовленостей.

– Будемо нарощувати і поглиблювати нашу співпрацю в боротьбі з російською пропагандою для захисту енергетичної безпеки наших держав, у галузі логістики та у сфері торгово-економічного партнерства. Продовжуємо знімати адміністративні та процедурні бар’єри для вільного руху людей і товарів між нашими країнами. Розраховуємо до середини 2023 року підписати угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні та розширити наші спільні логістичні можливості, – повідомив глава Кабміну України.

За його словами, зараз активізується формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього у 2023 році заплановано проведення зустрічі керівників урядів трьох держав.

Також Україна та Молдова створюють двосторонню робочу групу для координації та інтеграції України та Молдови до ЄС.

– Ми готові надати молдовським партнерам всебічну експертну підтримку, аби Молдова успішно виконала всі рекомендації Єврокомісії, – зазначив Шмигаль.

Крім цього, український прем’єр-міністр розповів про плани забезпечити трансляцію українського телемарафону Єдині новини на молдовському телебаченні. Це дозволить ефективніше боротися з російськими фейками та дезінформацією, підкреслив він.

Керівники урядів двох країн домовились, що 2023-й стане роком української культури в Молдові.

Ще Україна та Молдова розглядають можливість співробітництва у питаннях протиповітряної оборони. Крім того, уряди планують покращити прикордонний контроль та підтримувати діалог у сфері безпеки.

Нагадаємо, під час ракетної атаки РФ по Україні 5 грудня на територію Молдови впала ракета.