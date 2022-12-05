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Факты / Україна

Российский террор несет угрозу Европе: реакция МИД Украины на падение ракеты в Молдове

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Політ ракети
Фото: Unsplash

Падение российской ракеты в Молдове подтверждает факт того, что террор РФ является угрозой безопасности не только нашей страны.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Это еще раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, — написал Николенко в Facebook.

Представитель МИД призвал партнеров Украины как можно скорее предоставить ВСУ современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые помогут нашим воинам спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру страны и предотвратят ракетные обстрелы России в целом.

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Напомним, что во время массированной атаки РФ территории Украины одна из российских ракет упала возле молдавского города Бричаны, который находится на границе с Черновицкой областью, после чего ее обнаружил патруль пограничной полиции.

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