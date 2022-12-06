Декабрь, 06 в 11:24

Украина получит от западных партнеров их танки и ракетные системы, но для этого нужно время.

Министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином рассказал в эфире национального телемарафона, что они говорили о недавней очередной массированной атаке России. Также министры обсудили помощь Запада: от каких стран и что ожидает Украина.

Глава Минобороны Украины объяснил, что есть определенные нюансы в поставках современного вооружения, в частности ПВО и танков.

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Дело в том, что Patriot — это система противовоздушной обороны средней дальности действия, а, например, NASAMS или IRIS-T — короткой, а есть дальнего поражения. Все идет постепенно, системы Patriot очень сложные, дорогие и очень долгие в изготовлении. Сравните: мы только NASAMS получили, и сейчас для нас идет заказ новых систем. Получили от Германии IRIS-T и идет изготовление новых систем. Поэтому это эволюционный путь, — сказал министр.

Резников подчеркнул, что предоставление современного вооружения — сложный процесс. Еще год назад украинцы не могли представить, что в Украине будут HIMARS, системы M270 или артиллерия 155-го калибра.

— Надо понимать одну вещь: наши партнеры очень практичны, прагматичны и реалистичны. Поэтому надо четко понимать, если нам дают новую систему, они будут осознавать, что у них есть на складах: амуниция, ракеты, система ремонта, а также должны быть инструкторы для обучения наших ребят, — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что передача тяжелого вооружения, например танков, требует не только политической воли, но и определенных технологических и логистических нюансов.