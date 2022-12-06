Грудень, 06 в 11:24

Україна отримає від західних партнерів їхні танки та ракетні системи, але для цього потрібен час.

Міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном розповів в ефірі національного телемарафону, що вони говорили про нещодавню чергову масовану атаку Росії. Також міністри обговорили допомогу Заходу: від яких країн і що очікує Україна.

Голова Міноборони України пояснив, що є певні нюанси у постачання сучасного озброєння, зокрема, ППО та танки.

Зараз дивляться

Справ у тому, що Patriot – це система протиповітряної оборони середньої дальності дії, а, наприклад, NASAMS або IRIS-T короткої, а є дальшого ураження. Все йде поступово, системи Patriot дуже складні, дорогі та дуже довгі у виготовленні. Порівняйте: ми навіть NASAMS отримали та зараз для нас йде замовлення нових систем. Отримали від Німеччини IRIS-T і йде виготовлення нових систем. Тому це еволюційний шлях, – сказав міністр.

Резніков підкреслив, що надання сучасного озброєння складний процес: ще рік тому українці не могли уявити, що в Україні будуть HIMARS, системи M270 або артилерія 155-го калібру.

Треба розуміти одну річ: наші партнери дуже практичні, прагматичні й реалістичні. Тому треба чітко розуміти, якщо нам дають нову систему, вони будуть усвідомлювати, що в них є на складах: амуніція до них, ракети, система ремонту, інструктори й наші хлопці навчені, – наголосив він.

Міністр підкреслив, що передача важкого озброєння, як от, наприклад, танки, потребує не тільки політичної волі, а й певних технологічних та логістичних нюансів.