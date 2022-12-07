Декабрь, 07 в 16:06

Если бы Украина сегодня победила в войне с РФ, на возвращение к круглосуточным поставкам электроэнергии потребителям потребовалось бы 2,5-3 месяца.

Об этом на брифинге рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

— Если представить себе, что мы сегодня победили и дальше восстанавливаем систему, где-то через 2 недели все потребители жили бы в спокойном графике отключений. То есть, электроэнергию выключали б где-то на 4 часа в сутки. Еще где-то за 2,5-3 месяца, скорее всего, отключения ушли бы в прошлое — все получали бы электричество круглосуточно, как это было до войны, — сказал он.

По словам Харченко, на полное обновление энергосистемы понадобится до 3 лет.

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— На полное восстановление системы до состояния, в котором она находилась до войны, чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить, качественно, современно, с учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную и “зеленую” систему, нам понадобится 2,5-3 года, – добавил он.