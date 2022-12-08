Декабрь, 07 в 23:50

Украина направила в Евросоюз письмо с предложением ввести против России санкции, что сделает невозможным создание ракет, которыми оккупанты атакуют украинские города.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Следующий пакет санкций ЕС, предложенный Европейской Комиссией включает некоторые важные элементы, на которых давно настаивала Украина, в том числе санкции против большего количества российских банков и снятие с эфира большего количества российских пропагандистских каналов, — написал он.

Дмитрий Кулеба добавил, что он сегодня (7 декабря, — Ред.) также направил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жесткие санкции против российского ракетного производства и всего, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине.

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— Россия должна быть полностью лишена возможности нанести удар по критически важной гражданской инфраструктуре Украины, — написал украинский министр.

Ранее днем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала девятый пакет санкций против РФ.

Туда попали еще около 200 физических и юридических лиц, три российских банка, новые меры экспортного контроля, в частности относительно товаров двойного назначения, а также прекращение доступа РФ к БПЛА через потенциальных поставщиков из третьих стран (Иран).