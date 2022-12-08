Грудень, 07 в 23:50

Україна надіслала до Євросоюзу лист із пропозицією запровадити проти Росії санкції, що унеможливить створення ракет, якими окупанти атакують українські міста.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Наступний пакет санкцій ЄС, запропонований Європейською Комісією, включає деякі важливі елементи, на яких давно наполягала Україна, зокрема санкції проти більшої кількості російських банків і зняття з ефіру більшої кількості російських пропагандистських каналів, – написав він.

Дмитро Кулеба додав, що він сьогодні (7 грудня, – Ред.) також надіслав листа Жозепу Боррелю з пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського ракетного виробництва і всього, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні.

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– Росія повинна бути повністю позбавлена можливості завдати удару по критично важливій цивільній інфраструктурі України, – написав український міністр.

Раніше вдень глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала дев’ятий пакет санкцій проти РФ.

Туди потрапили ще близько 200 фізичних та юридичних осіб, три російські банки, нові заходи експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення, а також припинення доступу РФ до БПЛА через потенційних постачальників із третіх країн (Іран).