Декабрь, 07 в 11:23

Украинских детей и подростков из оккупированной Луганской области вывозят под разными предлогами в Россию и, в частности, в Чечню, где им промывают мозги.

— К сожалению, мы все видели даже подростков, которых перевезли в Чечню. И чем Кадыров там очень гордился, что вот у него есть молодое поколение украинцев, которых он лично подготовит. И мы понимаем, для чего он их подготовит, — сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что в 2020-2021 гг. подразделения СБУ обезвреживали диверсионные группы, в которых были ребята 21-22 лет.

— А это седьмой год войны был. То есть давайте посчитаем: этим подросткам в 2014 году было как раз 14 лет. И их настолько зазомбировали, что они уже в 21 год пошли убивать своих же земляков. Давайте представим, что планирует делать Кадыров с нашими подростками, которых забрали в Чечню. Там было их больше сотни, — сказал глава Луганской области.

В Луганской ОВА отметили, что подобных депортаций детей для “патриотического воспитания” уже более сотни.

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Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики на временно оккупированной территории Луганской области отчитались, что для 15 тысяч детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры. И российские врачи заявили, что якобы 70% этих детей “нуждаются в специальной медицинской помощи”. Под такими предлогами детей похищают и вывозят на территорию России.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что по состоянию на начало октября 2022 года более 2,8 миллиона украинцев вынужденно выехали или были депортированы в Россию.

Источник: Луганская ОВА

Фото: Скриншот