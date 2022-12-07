Грудень, 07 в 11:23

Українських дітей та підлітків з окупованої Луганської області вивозять під різними приводами до Росії і, зокрема, до Чечні, де їм промивають мізки.

– На жаль, ми всі бачили навіть підлітків, яких перевезли в Чечню. І чим Кадиров там дуже пишався, що от в нього є молоде покоління українців, яких він особисто підготує. І ми розуміємо, для чого він їх підготує, – сказав Гайдай.

Очільник Луганської ОВА розповів, що у 2020-2021 рр. підрозділи СБУ знешкоджували диверсійні групи, в яких були хлопці 21-22 років.

– А це сьомий рік війни був. Тобто давайте порахуємо: цим підліткам у 2014 році було якраз 14 років. І їх настільки зазомбували, що вони вже у 21 рік пішли вбивати своїх же земляків. Уявімо, що планує робити Кадиров з нашими підлітками, яких забрали до Чечні. Там було їх більше сотні, – сказав очільник Луганської області.

У Луганській ОВА зазначили, що подібних депортацій дітей для “патріотичного виховання” вже понад сто.

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Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганської області відзвітували, що для 15 тисяч дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди. І російські лікарі заявили, що нібито 70% цих дітей “потребують спеціальної медичної допомоги”. Під такими приводами їх викрадають і вивозять на територію Росії.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що станом на початок жовтня 2022 року понад 2,8 мільйона українців вимушено виїхали чи були депортовані до Росії.

Джерело: Луганська ОВА

Фото: Скриншот