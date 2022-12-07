Грудень, 07 в 18:12

У Харківській області після двох днів пошуків знайшли мертвим семирічного хлопчика на ім’я Герман Щербина.

Як зазначили у Національній поліції України, дитина потонула в озері.

Дві доби понад 420 правоохоронців, волонтерів, водолазів шукали Германа. До пошуків навіть залучили квадрокоптери.

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Семирічний хлопчик зник 5 грудня. Він жив під час війни разом зі старшим братом у бабусі, в селі Крутоярівка Кегичівської громади Красноградського району. До війни діти жили у Малій Данилівці. Вранці 5 грудня хлопчик із бабусею повернувся з Кегичівки, після чого пішов на дитячий майданчик, не взявши з собою шапку і мобільний телефон.

Одразу після надходження повідомлення про зникнення дитини по тривозі підняли особовий склад Красноградського відділу поліції, управління карного розшуку, відділу ювенальної превенції та кінологічну службу.

Також до пошукових робіт були залучені підрозділи ДСНС, водолази та військовослужбовці. З першого дня в пошуку брали активну участь представники пошуково-рятувального загону Мілена, місцеві жителі й волонтери.

Поліцейські обходили двори, обстежували місцевість, водойми, покинуті будівлі, лісосмуги, відпрацьовували коло людей, з якими спілкувався хлопчик.

Були виставлені пости на залізничних станціях та вокзалах, орієнтовані блокпости та стаціонарні пости поліції, а також всі підрозділи поліції. Орієнтування з прикметами хлопчика було розповсюджене в інтернеті та у громадських місцях.

Нагадаємо, в Україні створили чат-бот, який допомагає знайти дітей, які загубилися під час війни.