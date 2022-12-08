Декабрь, 08 в 13:51

Стали известны обстоятельства, при которых погибли три жителя еще недавно оккупированной Новопетровки Широковской общины Николаевской области.

Экспертиза установила, что двое из них были расстреляны.

На теле третьего мужчины были обнаружены следы издевательств.

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Как сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, троих жителей Новопетровки еще при оккупации похитили российские военные.

Впоследствии родственники нашли похищенных мертвыми во рву за селом и похоронили на местном кладбище.

После освобождения села следователи эксгумировали тела замученных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Шайхет

Фото: Сергей Шайхет