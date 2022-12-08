У рову на Миколаївщині знайшли трьох закатованих: що встановила експертиза

Грудень, 08 в 13:51

Стали відомі обставини, за яких загинули троє жителів ще донедавна окупованої Новопетрівки Широківської громади Миколаївської області.

Експертиза встановила, що двоє з них були розстріляні.

На тілі третього чоловіка було виявлено сліди знущань.

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Як повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, трьох жителів Новопетрівки ще за часів окупації викрали російські військові.

Згодом родичі знайшли викрадених мертвими в рову за селом та поховали на місцевому цвинтарі.

Після звільнення села слідчі ексгумували тіла закатованих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

Фото: Сергій Шайхет