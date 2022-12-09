Декабрь, 09 в 9:55

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 310 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество ликвидированного личного состава врага составляет около 93 390 человек.

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Другие потери России в войне в Украине:

танков ‒ 2 937 ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 912 (+1) ед,

артиллерийских систем – 1 926 (+1) ед,

РСЗО – 395 ед,

средств ПВО ‒ 211 ед,

самолетов – 281 ед,

вертолетов – 264 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 603 ед,

крылатых ракет ‒ 592 ед,

кораблей/катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4 531 (+3) ед,

специальной техники – 164 ед.

7 декабря Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по скоплению врага в семи городах Запорожской области. По подтвержденным данным, потери оккупантов составили около 240 человек ранеными. Также уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.