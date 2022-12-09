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7 декабря Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по скоплению врага в семи городах Запорожской области.

В частности, ВСУ ударили по районам сосредоточения российских подразделений в городах Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что потери оккупантов составили около 240 человек ранеными. Также уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.

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Развернутый на базе Токмацкого противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью забит ранеными солдатами российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили восемь пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов захватчиков.

5 декабря сообщалось, что Силы обороны Украины в Якимовском районе Запорожской области нанесли огневой удар по месту скопления российского врага. Подтверждены потери оккупантов: по меньшей мере 30 раненых и более 10 убитых.