Грудень, 09 в 9:55

За минулу добу Сили оборони України ліквідували щонайменше 310 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість ліквідованого особового складу ворога наразі становить близько 93 390 осіб.

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Інші втрати Росії у війні в Україні:

танків ‒ 2 937 од,

бойових броньованих машин ‒ 5 912 (+1) од,

артилерійських систем – 1 926 (+1) од,

РСЗВ – 395 од,

засобів ППО ‒ 211 од,

літаків – 281 од,

гелікоптерів – 264 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603 од,

крилатих ракет ‒ 592 од,

кораблів/катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 531 (+3) од,

спеціальної техніки ‒ 164 од.

7 грудня Збройні сили України завдали вогневого удару по скупченню ворога у семи містах Запорізької області. За підтвердженими даними, втрати окупантів становлять близько 240 осіб пораненими. Також знищено три склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.