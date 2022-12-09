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Факти / Україна

Жданов пояснив, навіщо Україна налагодила виробництво 152-мм снарядів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Жданов пояснив, навіщо Україна налагодила виробництво 152-мм снарядів

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 мм.

За його словами, західні партнери мають проблеми з виробництвом снарядів до радянських зразків артилерії.

– Наша артилерія не більше ніж на 30% складається з артилерійських систем калібру 105 та 155 мм, тобто західного зразка. Все інше – це стара радянська артилерія, яка була у нас на озброєнні. Снаряди калібру 105 та 155 мм нам у достатній кількості поставляються країнами-партнерами. Але країни-партнери мають величезну проблему з виробництвом снарядів до радянських зразків артилерії калібру 120, 122 або 152 мм, – сказав він.

Жданов зазначив, що у майбутньому можна легко змінити технологію виробництва снарядів з калібру 152 на 155 мм.

Зараз дивляться

– Нам треба виробляти калібри до тих видів артилерії, які на сьогоднішній день становлять левову частку нашої артилерії на полі бою. А потім перебудувати підприємство та поміняти технологію з калібру 152 на 155 мм – це не проблема, – додав він.

Нагадаємо, на початку листопада глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна налагодила виробництво артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм.

Запаси наряди стандартів 122 і 152 мм, які використовує українська пострадянська артилерія, майже вичерпались ще на початкових етапах війни навесні та влітку.

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