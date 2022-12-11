Декабрь, 10 в 22:18

Администрация президента США Джо Байдена испытывает “озабоченность” по поводу удовлетворения просьбы Украины о поставках кассетных боеприпасов.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

— Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов, — сказал Кирби журналистам в пятницу, отказавшись подтвердить конкретный запрос Киева.

Запрос Украины на кассетные боеприпасы — лишь один из многих, которые администрация Байдена на данный момент активно не рассматривает, сказал изданию Politico источник, знакомый с ситуацией.

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— Это не “нет”, это не то, что развивается прямо сейчас, — сказал собеседник издания.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнера, который открывается в воздухе, разбрасывая большое количество маленьких боеприпасов по обширной территории. Изначально они были разработаны для уничтожения множества военных целей на большой территории, но также представляют значительную опасность для гражданского населения во время и после операции.

Из-за этого кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах мира, но Россия применяет их на поле боя со смертельным эффектом для гражданского населения.

Соединенные Штаты не подписывали международный запрет, Конвенцию 2010 года по кассетным боеприпасам.

Однако запрос Украины “сложен”, в том числе из-за риска для гражданского населения, связанного с неразорвавшимися боеприпасами, оставленными на поле боя, сказал собеседник Politico.

В данном случае Соединенные Штаты не считают, что боеприпасы, которые просит Украина — улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения — необходимы Киеву на поле боя. Вместо это Украине нужны боеприпасы, которые могут запускаться из высокомобильных артиллерийских ракетных систем и 155-мм гаубиц.

Поставки кассетных боеприпасов в Украину будут выглядеть не лучшим образом еще и по той причине, что Соединенные Штаты недавно выделили $89 млн на помощь Киеву в разминировании российских мин, которыми сейчас замусорены огромные территории страны, пишет Politico.

Эти деньги пойдут на финансирование 100 команд по разминированию в Украине в течение следующего года, а также на выявление наиболее загрязненных территорий и помощь в обучении и оснащении украинских войск, которым предстоит устранять мины, заявили тогда официальные лица.

Киев считает, что 160 тыс. кв. км земли могут быть загрязнены минами и другими неразорвавшимися боеприпасами.

Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $275 млн, включая новые средства ПВО. Официальные лица не уточнили, какие именно системы передаются, но сказали, что они будут использоваться для противодействия запускаемым Россией беспилотникам и ракетам.

Пакет также включает дополнительные боеприпасы для HIMARS, 80 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, машины скорой помощи Humvee и медицинское оборудование, около 150 генераторов и полевое оборудование.