Декабрь, 10 в 19:59

Украина оправляется после серий террористических атак Российской Федерации по энергетической инфраструктуре, поэтому энергетике приходится балансировать с мощностями электроэнергии между потребителями, время от времени выключая свет.

Так, например, в Киевской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения света, когда же в части Херсонской области только аварийные из-за недостаточной мощности поставки электроэнергии.

В то же время облэнерго ряда регионов Украины обнародовали стабилизационные графики отключений света на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской Винницкой и Черновицкой областей. Накануне стабилизационные электроснабжения были также восстановлены для Киева.

Сейчас смотрят

Где и когда не будет света 11 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

Накануне энергокомпания ДТЭК Киевские электросети, регулирующая поставки света в столице, ввела стабилизационные графики отключения света в Киеве.

Сейчас отключения работают в тестовом режиме, который продлится несколько дней.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с расписанием отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Харьковская область

Харьковоблэнерго опубликовал графики почасовых отключений света, которые действуют каждый день с 7:00 до 22:00. Продолжительность отключения света — 3 часа.

График состоит из 12 очередей, начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Чтобы узнать график на сайте Харьковоблэнерго, надо:

Открыть форму, которая находится по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Львовская область

Львовоблэнерго по сравнению с прошлыми днями не изменил плановые графики стабилизационных отключений света.

Львовяне распределены по трем группам, которым в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет может быть выключен дополнительно. В общем электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго обновила графики распределения электроэнергии на 11 декабря.

Плановые отключения, как и раньше, будут происходить между тремя очередями.

Посмотреть принадлежность своего адреса к той или иной очереди в пределах плановых отключений можно по этой ссылке.

Узнать, когда именно будет обесточена соответствующая очередь в Винницкой области можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговоблэнерго, как и накануне, придерживаются графиков “три через шесть”, который был введен после российских ракетных обстрелов 5 декабря.

Сейчас в области не хватает доказанных лимитов потребления электроэнергии, поэтому невозможно ввести график “четыре через четыре”, по которому в регионе жили раньше.

Перечень адресов, которые входят в три группы отключений электроэнергии, актуальных в условиях применения графика “три через шесть”, находится по этой ссылке.

Закарпатская область

Закарпатьеоблэнерго сообщило, что 10 декабря в связи с ухудшением ситуации в энергосетях был задействован режим аварийных отключений и в Закарпатской области (сейчас в пределах 1-5 очереди графиков аварийных отключений).

В то же время в облэнерго отмечают, что потребление Закарпатья находилось в пределах предварительно предоставленных величин мощности.

Актуализированная информация о часах включения/отключения электроэнергии с перечнем адресов можно посмотреть по этой ссылке.

Хмельницкая область

Хмельницкоблэнерго также ввел в области стабилизационные почасовые отключения света.

Графики учитывают четыре очереди потребителей, которые постепенно обесточивают для распределения электрической энергии между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Чтобы узнать свой адрес в графике почасовых отключений света — перейдите по этой ссылке.

Полтавская область

В Полтаваобленерого также придерживаются стабилизационных отключений света. В то же время из-за превышения потребления электроэнергии, в области отключаются две очереди одновременно по графику почасовых отключений.

Ознакомиться с обновленным графиком в Полтавской области можно по этой ссылке.

В то же время о принадлежности адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго продолжают работать графики плановых отключений света, которые были введены 5 декабря.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Каждая из групп имеет свое время, когда их адрес будет обесточен.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В области действуют графики плановых отключений света.

В то же время Кировоградоблэнерго предупреждает, что в регионе могут быть также применены аварийные отключения света, поскольку в энергосистеме области не хватает мощностей.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В регионе накануне Сумыоблэнерго изменили график отключения света для трех очередей потребителей в городе Сумы и области.

В то же время, в связи с превышением доведенного лимита мощностей на область дополнительно применены графики аварийных обесточиваний.

Расписание отключений света по очередям следующее:

1 очередь — 02:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

2 очередь — 00:00-02:00; 04:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00 — 24:00.

3 очередь — 02:00-04:00; 06:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго продолжают придерживаться “желтого” графика стабилизационных отключений света, который предусматривает для потребителей электроэнергии три часа со светом через три часа без света.

Согласно актуальной информации на сайте, потребители электроэнергии разбиты на две очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Николаевская область

В Николаеве и области стабильно работают графики отключений света, которые были опубликованы главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

График потребителей электроэнергии распределен на три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда их адрес будет обесточен.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

На Буковине действуют графики стабилизационных отключений, введенные Черновцыоблэнерго по распоряжению Укрэнерго.

В то же время в области действуют аварийные отключения света, которые могут применяться независимо от составленных графиков.

Узнать, в какую группу потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Электроэнергия может отсутствовать также и по другим причинам, например, из-за аварийных или плановых работ в сетях, детали о которых обнародованы по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Житомирская, Ровенская и Ивано-Франковская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 7 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.