Грудень, 10 в 19:59

Україна оговтується після серій терористичних атак Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі, тому енергетика доводиться балансувати з потужностями електроенергії між споживачами, час від часу вимикаючи світло.

Так, наприклад, в Київській та Дніпропетровській областях діють екстрені відключення світла, коли ж у частині Херсонської області лише аварійні через недостатній потужності постачання електроенергії.

Водночас обленерго низки регіонів України оприлюднили стабілізаційні графіки відключень світла на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької та Чернівецької областей. Напередодні стабілізаційні електропостачання були також відновлені для Києва.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 11 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

Напередодні енергокомпанія ДТЕК Київські електромережі, що регулює постачання світла у столиці, запровадила стабілізаційні графіки відключення світла у Києві.

Наразі вимкнення працюють у тестовому режимі, що триватиме кілька днів.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з розкладом вимкнення світла можна за цим посиланням, для цього почніть вводити свою адресу українською.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Харківська область

Харківобленерго опублікував графіки погодинних відключень світла, які діють кожного дня з 7:00 до 22:00. Тривалість вимкнення світла – 3 години.

Графік складається з 12 черг, початок кожної з черг змінюється щотижня.

Щоб дізнатись графік на сайті Харківобленерго, треба:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Львівська область

Львівобленерго порівняно із минулими днями не змінив планові графіки стабілізаційних вимкнень світла.

Львів’яни розподілені по трьох групах, яким у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Загалом електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго оновила графіки розподілення електроенергії на 11 грудня.

Планові вимкнення, як і раніше, будуть відбуватись між трьома чергами.

Подивитись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої черги в межах планових відключень можна за цим посиланням.

Дізнатись, коли саме буде знеструмлена відповідна черга у Вінницькій області можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівобленерго, як і напередодні, дотримуються графіків “три через шість”, що був запроваджений після російських ракетних обстрілів 5 грудня.

Наразі в області не вистачає доведених лімітів споживання електроенергії, тому неможливо запровадити графік “чотири через чотири”, за яким в регіоні жили раніше.

Перелік адрес, які входять до трьох груп відключень електроенергії, актуальних за умов застосування графіка “три через шість”, міститься за цим посиланням.

Закарпатська область

Закарпаттяобленерго повідомило, що 10 грудня в зв’язку з погіршенням ситуації в енергомережах було задіяно режим аварійних відключень і в Закарпатській області (наразі у межах 1-5 черги графіків аварійних відключень).

Водночас в обленерго зазначають, що споживання Закарпаття знаходилося в межах попередньо наданих величин потужності.

Актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії з переліком адрес можна подивитись за цим посиланням.

Полтавська область

В Полтаваобленерого також дотримуються стабілізаційних вимкнень світла. Водночас через перевищення споживання електроенергії, в області відключаються дві черги одночасно по графіку погодинних вимкнень.

Ознайомитися з оновленим графіком в Полтавській області можна за цим посиланням.

Водночас про приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Хмельницькобленерго також запровадив в області стабілізаційні погодинні відключення світла.

Графіки враховують чотири черги споживачів, які поступово знеструмлюють для розподілу електричної енергії між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Щоб дізнатись свою адресу в графіку погодинних відключень світла – перейдіть за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго продовжують працювати графіки планових вимкнень світла, що були запроваджені 5 грудня.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Кожна з груп має свій час, коли їхня адреса буде знеструмлена.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

В області діють графіки планових відключень світла.

Водночас Кіровоградобленерго попереджає, що в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла, оскільки в енергосистемі області не вистачає доведених потужностей.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

У регіоні напередодні Сумиобленерго змінили графік відключення світла для трьох черг споживачів у місті Суми та області.

Водночас у зв’язку з перевищенням доведеного ліміту потужностей на область додатково застосовано графіки аварійних знеструмлень.

Розклад відключень світла за чергами наступний:

1 черга – 02:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

2 черга – 00:00-02:00; 04:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00 – 24:00.

3 черга – 02:00-04:00; 06:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Черкасиобленерго продовжують дотримуватися “жовтого” графіка стабілізаційних відключень світла, який передбачає для споживачів електроенергії три години зі світлом через три години без світла.

Згідно з актуальною інформацією на сайті, споживачі електроенергії розбиті на дві черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві та області стабільно працюють графіки відключень світла, які були опубліковані очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Графік споживачів електроенергії розподілений на три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли їх адресу буде знеструмлено.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

На Буковині діють графіки стабілізаційних відключень, запроваджені Чернівціобленерго за розпорядженням Укренерго.

Водночас в області діють аварійні відключення світла, які можуть застосовуватися незалежно від складених графіків.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Електроенергія може бути відсутня також і з інших причин, наприклад, через аварійні або планові роботи в мережах, деталі про які оприлюднені за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Житомирська, Рівненська та Івано-Франківська, теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 7 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Прикарпаттяобленерго.