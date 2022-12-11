РФ уже не выпустит на Украину 100 ракет за раз: эксперт о последствиях атаки на российские аэродромы

Декабрь, 10 в 22:52

Атаки на российские авиабазы заставили Москву рассредоточить свои бомбардировщики, что затрудняет поставки ракет к ним. Это также усложняет осуществление массовых ракетных ударов по Украине.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил военный эксперт Павел Нарожный.

— Россия, конечно, испугалась и начала прятать свои Ту-195 и Ту-160 от ударов украинских дронов. Они это делают, чтобы рассредоточить, чтобы не было единственной точки, какой был Энгельс, Дягилево, – объяснил эксперт.

По его словам, это очень сказывается на логистике россиян и им труднее доставлять ракеты к их ракетоносцам.

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— Поэтому они не смогут совершать такие массированные атаки, то есть за раз до 100 ракет стрелять, – отметил Нарожный.

Атаки на российские аэродромы эксперт назвал довольно успешными, несмотря на то, что были повреждены только два бомбардировщика.

— Я думаю, что со временем наши военные оттачат свою практику, свое умение, и мы будем уничтожать 5-10 ракетоносцев за одну атаку. Чем больше будет уничтожено, тем меньше будет у россиян возможности по нам стрелять, – сказал эксперт.

По мнению Нарожного, даже при поражении одного-двух российских бомбардировщиков за одну атаку, за несколько месяцев удастся уничтожить 30-40% флота стратегической авиации РФ.

Ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат допускал, что РФ может переместить стратегическую авиацию после взрывов на аэродромах Энгельс и Дягилево.

Напомним, что утром 5 декабря прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Сообщалось, что беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе, из-за чего были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-195.