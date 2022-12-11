РФ вже не випустить на Україну 100 ракет за раз: експерт про наслідки атаки на російські аеродроми

Грудень, 10 в 22:52

Атаки на російські авіабази змусили Москву розосередити свої бомбардувальники, що ускладнює постачання ракет до них. Це також ускладнює здійснення масових ракетних ударів по Україні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив військовий експерт Павло Нарожний.

— Росія, звісно, злякалася і почала ховати свої Ту-195 та Ту-160 від ударів українських дронів. Вони це роблять, щоб розосередити, щоб не було єдиної точки, якою був Енгельс, Дягілєво, – пояснив експерт.

За його словами, це дуже б’є по логістиці росіян і їм важче доставляти ракети до їхніх ракетоносців.

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— Тому вони не зможуть робити такі масовані атаки, тобто за раз до 100 ракет стріляти, – зазначив Нарожний.

Атаки на російські аеродроми експерт назвав доволі успішними, попри те, що було пошкоджено лише два бомбардувальники.

— Я думаю, що з часом наші військові відточать свою практику, своє вміння, і ми будемо знищувати 5-10 ракетоносців за одну атаку. Чим більше буде знищено, тим менше буде у росіян можливості по нас стріляти, – сказав експерт.

На думку Нарожного, навіть за умов ураження одного-двох російських бомбардувальників за одну атаку, за кілька місяців вдасться знищити 30-40% флоту стратегічної авіації РФ.

Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат допускав, що РФ може перемістити стратегічну авіацію після вибухів на аеродромах Енгельс та Дягілево.

Нагадаємо, що зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Повідомлялося, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195.