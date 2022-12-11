РФ вже не випустить на Україну 100 ракет за раз: експерт про наслідки атаки на російські аеродроми
Атаки на російські авіабази змусили Москву розосередити свої бомбардувальники, що ускладнює постачання ракет до них. Це також ускладнює здійснення масових ракетних ударів по Україні.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив військовий експерт Павло Нарожний.
— Росія, звісно, злякалася і почала ховати свої Ту-195 та Ту-160 від ударів українських дронів. Вони це роблять, щоб розосередити, щоб не було єдиної точки, якою був Енгельс, Дягілєво, – пояснив експерт.
За його словами, це дуже б’є по логістиці росіян і їм важче доставляти ракети до їхніх ракетоносців.
— Тому вони не зможуть робити такі масовані атаки, тобто за раз до 100 ракет стріляти, – зазначив Нарожний.
Атаки на російські аеродроми експерт назвав доволі успішними, попри те, що було пошкоджено лише два бомбардувальники.
— Я думаю, що з часом наші військові відточать свою практику, своє вміння, і ми будемо знищувати 5-10 ракетоносців за одну атаку. Чим більше буде знищено, тим менше буде у росіян можливості по нас стріляти, – сказав експерт.
На думку Нарожного, навіть за умов ураження одного-двох російських бомбардувальників за одну атаку, за кілька місяців вдасться знищити 30-40% флоту стратегічної авіації РФ.
Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат допускав, що РФ може перемістити стратегічну авіацію після вибухів на аеродромах Енгельс та Дягілево.
Нагадаємо, що зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Повідомлялося, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195.