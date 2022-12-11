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Факты / Україна

Люди ждут на вокзалах: ряд поездов Укрзализныци задерживаются из-за непогоды

Валентина Чорна, редактор ленты
потяг Укрзалізниця

В воскресенье, 11 декабря, ряд поездов двигаются с задержками от 45 минут до 3 часов.

В Укрзализныце объяснили, что на западе Украины, в Польше и Словакии свирепствует зима. Из-за обесточивания нескольких участков и обмерзлости контактной сети опаздывают следующие поезда:

  • №961 Кошице — Мукачево +3 часа;
  • №89 Киев — Перемышль +2 ч 38 мин;
  • №45 Харьков — Ужгород +2 ч 47 мин;
  • №41 Днепр – Трускавец +2 ч 34 мин;
  • №23 Киев — Хелм +1 ч 23 мин;
  • №93 Харьков — Хелм +1 ч 23 мин;
  • №3 Запорожье – Ужгород +1 ч 20 мин;
  • №1 Харьков – Ивано-Франковск +54 мин;
  • №85 Львов – Запорожье +46 мин.

Как сообщила корреспондентка Фактов ICTV Кристина Величанская, в Тернополе люди уже несколько часов ждут вокзалов.

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Все поезда из Польши и Львова опаздывают по меньшей мере на два часа.

Люди ждут на вокзалах: ряд поездов Укрзализныци задерживаются из-за непогоды / 3 фотографии
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Фото: Кристина Величанская

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