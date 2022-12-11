Люди ждут на вокзалах: ряд поездов Укрзализныци задерживаются из-за непогоды
В воскресенье, 11 декабря, ряд поездов двигаются с задержками от 45 минут до 3 часов.
В Укрзализныце объяснили, что на западе Украины, в Польше и Словакии свирепствует зима. Из-за обесточивания нескольких участков и обмерзлости контактной сети опаздывают следующие поезда:
- №961 Кошице — Мукачево +3 часа;
- №89 Киев — Перемышль +2 ч 38 мин;
- №45 Харьков — Ужгород +2 ч 47 мин;
- №41 Днепр – Трускавец +2 ч 34 мин;
- №23 Киев — Хелм +1 ч 23 мин;
- №93 Харьков — Хелм +1 ч 23 мин;
- №3 Запорожье – Ужгород +1 ч 20 мин;
- №1 Харьков – Ивано-Франковск +54 мин;
- №85 Львов – Запорожье +46 мин.
Как сообщила корреспондентка Фактов ICTV Кристина Величанская, в Тернополе люди уже несколько часов ждут вокзалов.
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Все поезда из Польши и Львова опаздывают по меньшей мере на два часа.
Люди ждут на вокзалах: ряд поездов Укрзализныци задерживаются из-за непогоды / 3 фотографии
Фото: Кристина Величанская