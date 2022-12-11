Люди чекають на вокзалах: низка потягів Укрзалізниці затримуються через негоду
У неділю, 11 грудня, низка потягів рухаються із затримками від 45 хвилин до 3 годин.
В Укрзалізниці пояснили, що на заході України, у Польщі та Словаччині лютує зима. Через знеструмлення кількох ділянок та обмерзлість контактної мережі запізнюються наступні потяги:
- №961 Кошице – Мукачево +3 год;
- №89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;
- №45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;
- №41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;
- №23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;
- №93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;
- №3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;
- №1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;
- №85 Львів – Запоріжжя +46 хв.
Як повідомила кореспондентка Фактів ICTV Христина Величанська, в Тернополі люди уже кілька годин чекають на вокзалах.
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Всі потяги з Польщі та Львова запізнюються щонайменше на дві години.
Люди чекають на вокзалах: низка потягів Укрзалізниці затримуються через негоду / 3 фотографии
Фото: Христина Величанська