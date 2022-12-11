Грудень, 11 в 17:27

У неділю, 11 грудня, низка потягів рухаються із затримками від 45 хвилин до 3 годин.

В Укрзалізниці пояснили, що на заході України, у Польщі та Словаччині лютує зима. Через знеструмлення кількох ділянок та обмерзлість контактної мережі запізнюються наступні потяги:

№961 Кошице – Мукачево +3 год;

№89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів – Запоріжжя +46 хв.

Як повідомила кореспондентка Фактів ICTV Христина Величанська, в Тернополі люди уже кілька годин чекають на вокзалах.

Зараз дивляться

Всі потяги з Польщі та Львова запізнюються щонайменше на дві години.

Люди чекають на вокзалах: низка потягів Укрзалізниці затримуються через негоду / 3 фотографии

Фото: Христина Величанська