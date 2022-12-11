Декабрь, 11 в 20:03

В воскресенье, 11 декабря, в Украину привезли Вифлеемский огонь мира. Он был передан скаутами из Вены в словацкий пункт пропуска Убля. Там его встретили украинские пограничники.

Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужбы.

Как отмечается, пограничники зажгли огонь на границе Украины со Словакией.

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– Непосредственно на государственной границе зажгли свечи и лампадки от огня, доставленного скаутами из Вены в словацкий пункт пропуска Убля. На территории нашего государства их встречали украинские пластуны. К мероприятию присоединились руководство и военный капеллан Чопского пограничного отряда, – говорится в сообщении.

С Закарпатья Вифлеемский огонь будет передан в другие украинские регионы.

Вифлеемский огонь мира привезли в Украину / 3 фотографии

Напомним, Вифлеемский огонь мира с 90-х годов ХХ века ежегодно передают Украине скауты.

Этот огонь является символ любви, мира и добра. Он символически объединяет всех украинцев.

Пластуны к Рождеству должны передать огонь всем желающим, чтобы в сочельник символ мира горел в их домах.