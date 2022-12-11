Грудень, 11 в 20:03

У неділю, 11 грудня, до України привезли Вифлеємський вогонь миру. Він був переданий скаутами з Відня у словацький пункт пропуску Убля. Там його зустріли українські прикордонники.

Про це пише пресслужба Держприкордонслужби.

Як зазначається, прикордонники запалили вогонь на кордоні України зі Словаччиною.

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– Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску Убля. На території нашої держави їх зустрічали українські пластуни. До заходу долучилися керівництво та військовий капелан Чопського прикордонного загону, – сказано у повідомленні.

Із Закарпаття Вифлеємський вогонь буде переданий в інші українські регіони.

Вифлеємський вогонь миру привезли в Україну / 3 фотографии

Нагадаємо, Вифлеємський вогонь миру від 90-х років ХХ століття щорічно передають Україні скаути.

Цей вогонь є символом любові, миру та добра. Він символічно об’єднує усіх українців.

Пластуни до Різдва мають передати вогонь усім бажаючим, щоб у Святвечір символ миру горів в їхніх будинках.