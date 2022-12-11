Вифлеємський вогонь миру привезли в Україну
У неділю, 11 грудня, до України привезли Вифлеємський вогонь миру. Він був переданий скаутами з Відня у словацький пункт пропуску Убля. Там його зустріли українські прикордонники.
Про це пише пресслужба Держприкордонслужби.
Як зазначається, прикордонники запалили вогонь на кордоні України зі Словаччиною.
– Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску Убля. На території нашої держави їх зустрічали українські пластуни. До заходу долучилися керівництво та військовий капелан Чопського прикордонного загону, – сказано у повідомленні.
Із Закарпаття Вифлеємський вогонь буде переданий в інші українські регіони.
Нагадаємо, Вифлеємський вогонь миру від 90-х років ХХ століття щорічно передають Україні скаути.
Цей вогонь є символом любові, миру та добра. Він символічно об’єднує усіх українців.
Пластуни до Різдва мають передати вогонь усім бажаючим, щоб у Святвечір символ миру горів в їхніх будинках.