Декабрь, 11 в 0:04

Оккупационные войска России взяли паузу в использовании дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства, поскольку хотели перенастроить их под климатические условия Украины.

Об этом в эфире телеканала FreeДом заявила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Скорее всего пауза объясняется подстраиванием под погодные условия, поскольку мы понимаем, что наверняка испытания этих дронов проходили немного в других климатических условиях, в которых находится Иран. А наши климатические условия определенным образом отличаются, — сказала она.

По ее словам, россиян при настраивании интересовала аэродинамика барражирующих боеприпасов Shahed-136 и риск обледенения дронов в случае перепада температур, которая могла повлиять на полетность.

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— Сейчас температура на юге Украины плюсовая, поэтому они (россияне, — Ред.) посчитали, что это благоприятные для них условия и таким образом снова запустили партию (дронов, — Ред.), — объяснила она.

Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска атаковали Юг Украины дронами-камикадзе Shahed-136 иранского производства, однако украинским силам ПВО удалось сбить 10 из 15 дронов.

И все же оккупанты смогли нанести удары иранскими БпЛА по энергетическим объектам в Одесской области, из-за чего исчез свет почти во всех районах и общинах региона.

Фото: ГУР