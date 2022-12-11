Грудень, 11 в 0:04

Окупаційні війська Росії взяли паузу у використанні дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, оскільки хотіли переналаштувати їх під кліматичні умови України.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Найімовірніше пауза пояснюється підлаштуванням під погодні умови, оскільки ми розуміємо, що, напевно, випробування цих дронів відбувалися трішечки в інших кліматичних умовах, в яких перебуває Іран. А наші кліматичні умови певним чином відрізняються, – сказала вона.

За її словами, росіян під час налаштування цікавила аеродинаміка баражуючих боєприпасів Shahed-136 та ризик обмерзання дронів у разі перепаду температур, що могло вплинути на польотність.

Зараз дивляться

– Зараз температура на півдні України плюсова, тому вони (росіяни, – Ред.) порахували, що це сприятливі для них умови і таким чином знову запустили партію (дронів, – Ред.), – пояснила вона.

Нагадаємо, в ніч на 10 грудня російські війська атакували Південь України дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, проте українським силам ППО вдалося збити 10 із 15 дронів.

Та все ж окупанти змогли завдати ударів іранськими БпЛА по енергетичних об’єктах на Одещині, через що зникло світло майже в усіх районах і громадах регіону.

Фото: ГУР