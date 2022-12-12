Германия до сих пор не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard 2 — Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия пока не приняла решение о передаче наших вооруженным силам боевых танков Leopard 2, которые Киев неоднократно запрашивал.
Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ARD.
По его словам, пока не понятно, почему официальный Берлин медлит с поставками танков, но при этом передает артиллерию.
— Такое решение (о передаче Leopard 2, — Ред.) еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем. Честно говоря, мы не понимаем эту аргументацию, — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Министр подчеркнул, что самые последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких ЗРК IRIS-T и зенитные танки Gepard.
По словам Кулебы, если Украина будет недостаточно вооружена, она будет затягивать войну — а это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров.
Напомним, что в Бундестаге подтвердили, что Вашингтон не возражает против предоставления Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard 2