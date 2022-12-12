Декабрь, 12 в 8:56

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия пока не приняла решение о передаче наших вооруженным силам боевых танков Leopard 2, которые Киев неоднократно запрашивал.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ARD.

По его словам, пока не понятно, почему официальный Берлин медлит с поставками танков, но при этом передает артиллерию.

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— Такое решение (о передаче Leopard 2, — Ред.) еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем. Честно говоря, мы не понимаем эту аргументацию, — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что самые последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких ЗРК IRIS-T и зенитные танки Gepard.

По словам Кулебы, если Украина будет недостаточно вооружена, она будет затягивать войну — а это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров.

Напомним, что в Бундестаге подтвердили, что Вашингтон не возражает против предоставления Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard 2