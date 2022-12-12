Грудень, 12 в 8:56

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина наразі не ухвалила рішення про передання нашим збройним силам бойових танків Leopard 2, які Київ неодноразово запитував.

Про це Дмитро Кулєба розповів в інтерв’ю ARD.

За його словами, поки що не зрозуміло, чому офіційний Берлін зволікає з постачанням танків, але водночас передає артилерію.

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– Таке рішення (про передання Leopard 2, – Ред.) ще не ухвалено, зобов’язань немає. Але ми над цим працюємо. Чесно кажучи, ми не розуміємо цієї аргументації, – сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, як-от ЗРК IRIS-T і зенітних танків Gepard.

За словами Кулеби, якщо Україна буде недостатньо озброєна, вона затягуватиме війну – а це не на користь ні Україні, ні її західним партнерам.

Нагадаємо, що у Бундестазі підтвердили, що Вашингтон не заперечує проти надання Збройним силам України німецьких танків Leopard 2.