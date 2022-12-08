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В Бундестаге подтвердили, что США не возражают против предоставления ВСУ танков Leopard 2

Юлия Соколова, редактор ленты
Leopard 2
Фото: Depositphotos

В Бундестаге подтвердили, что Вашингтон не возражает против предоставления Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard 2 (Леопард 2).

Об этом проинформировала в своем Twitter-аккаунте глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

– Это было подтверждено и во время моего визита в Вашингтон, в ходе моих дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны покидать Украину. Вам нужны танки, – подчеркнула политик.

Ранее издание FAZ со ссылкой на источники информировало, что США дали понять правительству Германии, что поддерживают поставку Украине немецких основных боевых танков Leopard 2. Однако это должно быть сделано по инициативе Берлина.

Впоследствии пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Андриенна Уотсон сообщила, что Вашингтон оставляют за Германией право самостоятельно принимать решение о том, какое оружие передавать для ВСУ.

В конце октября новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал немецкое правительство быстрее рассматривать поставки нашему государству боевых танков Leopard и дальнобойной артиллерии.

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