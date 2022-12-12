Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференцию

Декабрь, 12 в 14:43

В 2022 году президент России Владимир Путин не будет проводить свою традиционную ежегодную пресс-конференцию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

– Не будет (пресс-конференции, – Ред.) до Нового года, – сказал он.

Дмитрий Песков не стал называть причину, по которой Путин отказался от своей традиции, но заявил, что лидер РФ “регулярно общается с прессой, в том числе с зарубежными визитами”.

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Это будет первый раз за десятилетие, когда Путин не проводит марафонскую пресс-конференцию – в прошлом году он выступал более четырех часов.

Российские СМИ писали в прошлом месяце, что пресс-конференция не готовится. Тогда там сообщалось, что причиной отмены является “ситуация на фронте”.