Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференцию

Анастасия Гевко, редактор ленты
путін

В 2022 году президент России Владимир Путин не будет проводить свою традиционную ежегодную пресс-конференцию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

– Не будет (пресс-конференции, – Ред.) до Нового года, – сказал он.

Дмитрий Песков не стал называть причину, по которой Путин отказался от своей традиции, но заявил, что лидер РФ “регулярно общается с прессой, в том числе с зарубежными визитами”.

Сейчас смотрят

Это будет первый раз за десятилетие, когда Путин не проводит марафонскую пресс-конференцию – в прошлом году он выступал более четырех часов.

Российские СМИ писали в прошлом месяце, что пресс-конференция не готовится. Тогда там сообщалось, что причиной отмены является “ситуация на фронте”.

Читайте
Путин теряет поддержку из-за провалов российской армии на Донбассе – ISW

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка