Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференцию
В 2022 году президент России Владимир Путин не будет проводить свою традиционную ежегодную пресс-конференцию.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
– Не будет (пресс-конференции, – Ред.) до Нового года, – сказал он.
Дмитрий Песков не стал называть причину, по которой Путин отказался от своей традиции, но заявил, что лидер РФ “регулярно общается с прессой, в том числе с зарубежными визитами”.
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Это будет первый раз за десятилетие, когда Путин не проводит марафонскую пресс-конференцию – в прошлом году он выступал более четырех часов.
Российские СМИ писали в прошлом месяце, что пресс-конференция не готовится. Тогда там сообщалось, что причиной отмены является “ситуация на фронте”.