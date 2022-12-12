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Факти / Світ

Путін вперше за 10 років скасував свою щорічну пресконференцію

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
путін

У 2022 році президент Росії Володимир Путін не проводитиме свою традиційну щорічну пресконференцію.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

– Не буде (пресконференції, – Ред.) до Нового року, – сказав він.

Дмитро Пєсков не став називати причину, через яку Путін відмовився від своєї традиції, але заявив, що лідер РФ “регулярно спілкується з пресою, у тому числі із закордонними візитами”.

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Це буде вперше за десятиліття, коли Путін не проводить марафонську пресконференцію – торік він виступав понад чотири години.

Російські ЗМІ писали минулого місяця, що пресконференція не готується. Тоді там повідомлялося, що причиною скасування є “ситуація на фронті”.

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