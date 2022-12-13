Грудень, 13 в 21:32

Дипломатичне закінчення російської агресії полягатиме у поверненні до кордонів України станом на 2013 рік.

– Українська територіальна цілісність – це не об’єкт для переговорів. Будь-яке рішення, будь-яке дипломатичне закінчення війни базуватиметься на тому, що Росія залишає Україну в кордонах 2013 року, – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних журналістів.

Він наголосив, що Україна найбільше хоче миру, але довіряти росіянам у питанні переговорів зараз не варто.

– Час від часу російські офіційні особи роблять порожні заяви, що вони готові до переговорів. Не треба обманюватися. Росія не змінила свої цілі й досі хоче захопити всю Україну. Те, чого вони хочуть зараз, це не мир. Це пауза, щоб продовжити агресію пізніше. Ми не гратимемо в цю гру. Україна хоче миру, більш ніж будь-яка інша країна. І ми хочемо реального миру. Тривалого миру. А не іншу відтерміновану війну. Наші міжнародні партнери також не зацікавлені у замороженому конфлікті, – зазначив Кулеба.

Міністр пояснив, що саме тому президент Володимир Зеленський запропонував українську формулу миру з десяти кроків – шлях, який закінчить російську агресію.

Зараз дивляться

Десять пунктів, зокрема, включають ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення всіх полонених та повернення депортованих людей, імплементацію хартії ЄС, відновлення територіальної цілісності України, повне виведення російських військ тощо.

Він сказав, що Україна планує залучити до запропонованої нової архітектури безпеки не тільки західні, а й інші країни.

– Ми робимо все, щоб звільнити наші території та наблизити перемогу. Ми намагаємось, щоб це сталося влітку, – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував країнам Великої сімки скликати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, щоб визначитися з реалізацією української формули миру.