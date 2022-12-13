Украина может получить системы ПВО Patriot на следующем этапе войны — Резников
Украина может получить американские зенитные ракетные комплексы Patriot уже на следующем этапе войны.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью телеканалу CNN.
— Когда у тебя война, то оружия всегда недостаточно. Нам нужно больше, особенно систем ПВО — это приоритет номер один, — сказал Резников.
Министр обороны пояснил, что Украина не получила эти комплексы, потому что они сложные и дорогие. Но сейчас ведутся переговоры с партнерами по их получению.
— Я думаю, что Patriot также будут на нашем поле боя на следующем этапе, — отметил Резников.
Он добавил, что Украина также очень нуждается в беспилотниках для различных целей.
— Нам нужны дроны для разведки, нам нужны дроны для ударов, нам нужны антидронные системы. Электронная составляющая — очень важный вопрос для нас, — сказал министр обороны Украины.
На вопрос журналиста относительно недавних ударов по российским аэродромам, он сказал, что “это очень важно — не курить в опасных местах”.
Резников также прокомментировал удары России по украинской инфраструктуре.
— Они атакуют наши объекты инфраструктуры, потому что не могут достичь успеха в борьбе с Вооруженными силами Украины, — подчеркнул министр.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжаются дискуссии о передаче Украине систем ПВО Patriot.