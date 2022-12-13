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Факты / Україна

Украина может получить системы ПВО Patriot на следующем этапе войны — Резников

Евгения Грейс, редактор ленты
Patriot
Фото: Getty Images

Украина может получить американские зенитные ракетные комплексы Patriot уже на следующем этапе войны.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью телеканалу CNN.

— Когда у тебя война, то оружия всегда недостаточно. Нам нужно больше, особенно систем ПВО — это приоритет номер один, — сказал Резников.

Министр обороны пояснил, что Украина не получила эти комплексы, потому что они сложные и дорогие. Но сейчас ведутся переговоры с партнерами по их получению.

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— Я думаю, что Patriot также будут на нашем поле боя на следующем этапе, — отметил Резников.

Он добавил, что Украина также очень нуждается в беспилотниках для различных целей.

— Нам нужны дроны для разведки, нам нужны дроны для ударов, нам нужны антидронные системы. Электронная составляющая — очень важный вопрос для нас, — сказал министр обороны Украины.

На вопрос журналиста относительно недавних ударов по российским аэродромам, он сказал, что “это очень важно — не курить в опасных местах”.

Резников также прокомментировал удары России по украинской инфраструктуре.

— Они атакуют наши объекты инфраструктуры, потому что не могут достичь успеха в борьбе с Вооруженными силами Украины, — подчеркнул министр.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжаются дискуссии о передаче Украине систем ПВО Patriot.

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Источник: CNN
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